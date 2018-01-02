Астрономическая сумма! Стало известно, сколько стоит обручальное кольцо Пэрис Хилтон

Голливудский актер Крис Зилка, который является женихом Пэрис Хилтон, потратил на ее обручальное кольцо свыше двух миллионов долларов США, пишет TMZ.

«Пэрис как-то сказала ему, что ей очень нравится бриллиант ее матери, выполненный в форме груши. Когда Крис пришел ко мне, именно это было его главной просьбой», отметил дизайнер ювелирных украшений Майкл Грин.

Обручальное кольцо Пэрис Хилтон FOTO: AKM Images /GSI Media/Vida Press

Издание также сообщает, что молодой человек очень старался сохранить все приготовления к помолвке в секрете от возлюбленной.

«Он хочет лучшего для своей принцессы. Он сказал мне, что будет просить руки Пэрис у ее отца. И он сделал это», - добавил Грин.

Актер Крис Зилка известен по роли в сериале «Оставленные», кроме того, он снимался в хоррорах «Челюсти 3D» и «Пираньи 3DD», а также в «Новом Человеке-пауке».