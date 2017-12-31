Интернет-пользователи едва узнали Веру Алентову на свежем снимке

На днях Юлия Меньшова опубликовала в своем Инстаграме новогоднее семейное фото. Подписчики телеведущей, рассматривая снимок, обратили внимание на ее знаменитую маму и пришли к выводу, что актриса переборщила с пластическими операциями.

Юлия Меньшова поздравила фолловеров с Новым годом, опубликовав в своем микроблоге семейное фото.

На фоне елки позировали все, кроме старшего сына телеведущей Андрея: муж Игорь Гордин, родители Владимир Меньшов и Вера Алентова, а также дочь Таисия.

«С Новым годом, все-все-все!» — подписала снимок Юлия.

Подписчики знаменитости обратили внимание на внешность 75-летней Веры Алентовой. Многие заметили, как сильно изменилась актриса.

С новым годом, ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!!!! #сынокскучаемпотебе#пустьсбываютсямечты🎄🍾🎉🎊 A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on Dec 31, 2017 at 1:16pm PST

По мнению интернет-пользователей, знаменитость увлеклась походами к пластическим хирургам и перестала напоминать себя прежнюю.

«Вера, зачем так много операций?», «Маму не узнать!» — прокомментировали кадр фолловеры Юлии.

Ни Меньшова, ни Алентова не стали вступать в дискуссию с подписчиками, а преданные фанаты звезды напомнили злопыхателям, что Вера Валентиновна не раз озвучивала свою точку зрения, согласно которой женщины не обязаны капитулировать перед старением.



