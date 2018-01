Анна Седокова опубликовала фото, «после которого ее точно не возьмут замуж»

#красотаневероятная ! А что? Я вот о себе знаете сколько прочла после видео с Гоар. Так вот мое настоящее лицо. Ноуфилтерс)) Я вообще считаю, что в человеке главное доброта и чувство юмора, вот смотрите, как я раздобрела. Как сказала только что моя МОНИКА - «Теперь тебя точно замуж не возьмут.» 😂😂😂 Походу я этот...Холостяк! 😂😂😂😂😂 А если хотите присоединиться ко мне, то выкладывайте фото, ставьте этот хештег - #красотаневероятная и получайте лайки, комменты и всякие сюрпризы от меня))

