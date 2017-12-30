Бузову уличили в краже «умных мыслей»

Подписчики Instagram телеведущей Ольги Бузовой обвинили ее в краже поста. В частности, они нашли автора одной из ее недавних записей, посвященной лжи.
«Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! Врем, что толпа, скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах, и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили. (...) Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»)», — написала Бузова в пятницу, 5 января, поставив хештег со своим именем.
Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! Врем, что толпа скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри, и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума. Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись. Мы врем, что убивая время не с теми, нам хорошо, но мы то прекрасно знаем, какая в душе брешь от потерянного времени и ощущение грязи на душе и теле. Мы врем, широко улыбаясь, нарочито отрицая себя и то, что ночами скручивает нас от внутренний боли. Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой 💭 #ОльгаБузова#mood
Некоторые подписчики посчитали, что рассуждения телеведущей посвящаются ее бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Однако нашлись пользователи, доказавшие, что к футболисту «Локомотива» они не имеют никакого отношения, поскольку написаны не Ольгой. «Не ее это слова, уже все знают, что автор Lionheart © и текст она взяла у него, но почему-то забыла указать истинного автора», — написала kavkaeva_a_a.
Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! Врем, что толпа скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри, и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним каждого кого к себе подпустили. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума. Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись. Мы врем, что убивая время не с теми, нам хорошо, но мы то прекрасно знаем, какая в душе брешь от потерянного времени и ощущение грязи на душе и теле. Мы врем, широко улыбаясь, нарочито отрицая себя и то, что ночами скручивает нас от внутренней боли. Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой. Lionheart© #правдажизни #lies #important #truth #hole #soul #life #emptiness #freedom #people #Lionheart #past #time #relationship #feelings #experience #pain
Пост действительно был опубликован в Instagram fog_lionheart в конце декабря прошлого года. Отвечая на комментарии подписчиков, автор блога отметил, что «брать себе чужое — непростительно, а подпись хештегом и мыслями говорит не о забывчивости, а о плагиате».
Ранее подписчики Instagram раскритиковали Бузову за фотографию в новом пальто с меховым воротником и опушкой. Они выразили надежду на то, что мех искусственный, в противном случае призвали считать снимок «дешевыми понтами».