Бузову уличили в краже «умных мыслей»

«Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! Врем, что толпа, скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах, и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили. (...) Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»)», — написала Бузова в пятницу, 5 января, поставив хештег со своим именем.

Некоторые подписчики посчитали, что рассуждения телеведущей посвящаются ее бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Однако нашлись пользователи, доказавшие, что к футболисту «Локомотива» они не имеют никакого отношения, поскольку написаны не Ольгой. «Не ее это слова, уже все знают, что автор Lionheart © и текст она взяла у него, но почему-то забыла указать истинного автора», — написала kavkaeva_a_a.

Пост действительно был опубликован в Instagram fog_lionheart в конце декабря прошлого года. Отвечая на комментарии подписчиков, автор блога отметил, что «брать себе чужое — непростительно, а подпись хештегом и мыслями говорит не о забывчивости, а о плагиате».

Ранее подписчики Instagram раскритиковали Бузову за фотографию в новом пальто с меховым воротником и опушкой. Они выразили надежду на то, что мех искусственный, в противном случае призвали считать снимок «дешевыми понтами».