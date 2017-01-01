СМИ: Настасья Самбурская рассталась с мужем из-за свекрови

Не так давно в прессе появились слухи о том, что 30-летняя Настасья Самбурская готовится к разводу с 24-летним Кириллом Дыцевичем. Как выяснили журналисты, разрыв супругом мог произойти из-за матери белорусского актера.

В июне 2017 года в своем Инстаграме Настасья Самбурская объявила, что вышла замуж за Кирилла Дыцевича, опубликовав совместное фото. Однако поклонники, привыкшие к шуткам актрисы, долго не верили, что она расписалась с избранником.

Спустя несколько месяцев звезда сериала «Универ» в микроблоге заявила, что они с возлюбленным действительно сыграли скромную свадьбу.

Однако

семейная идиллия не продлилась долго.

Не прошло и года, а со страницы Настасьи исчезли все совместные снимки с Кириллом. Самбурская обычно не комментирует свою личную жизнь, поэтому слухи о скором разводе с мужем не подтверждает, но и не опровергает.

В конце декабря 2017-го актриса и вовсе опубликовала в своем микроблоге странную запись, подогрев интерес общественности к своим отношениям с Дыцевичем.

На днях журналисты выяснили, что причиной разрыва Настасьи и Кирилла могло стать интервью, которое дала свекровь звезды «Универа».

«С Настасьей мы давно знакомы, и в Москве виделись, и к нам ребята приезжали. Она хорошая, добрая девушка. Ее образ на телевидении ни о чем не говорит. Мы с мужем очень довольны невесткой, сын счастлив, ему хорошо, это видно по его глазам, а нам еще лучше», — рассказывала журналистам мама Дыцевича.

Согласно информации журналистов Life.ru, причиной для ссоры мог послужить сам факт общения свекрови с прессой.

Поговаривают, после интервью между супругами случился серьезный конфликт, который кончился тем, что актриса выгнала мужа из дома.



