46-летний Рики Мартин тайно женился

10 января Рики Мартин сообщил, что его можно смело вычеркивать из списка закоренелых холостяков. Певец и его бойфренд, художник Джван Йосеф, узаконили отношения.

На днях пуэрториканский поп-певец Рики Мартин поделился с журналистами и фанатами радостной новостью: он сообщил, что женился на своем возлюбленном, шведском художнике и скульпторе сирийского происхождения Джване Йосефе.

Свадьба была тайной, и, по заверениям самого артиста, носила больше формальный характер. Впрочем, в ближайшем будущем счастливые молодожены собираются устроить пышный банкет по всем правилам, чтобы отметить день рождения их семьи.

«Теперь я муж, и через пару месяцев мы устроим большой праздник. Мы обменялись клятвами верности, подписали все необходимые бумаги и брачный контракт. Это так здорово!

Я больше не представляю публике Джвана просто как моего жениха, ведь он — мой мужчина, мой муж», — поделился Мартин с репортером издания E! News.

По словам Рики, их с Джваном свадьба будет грандиозной. Праздник будет длиться три дня. Место проведения торжества молодожены пока держат в секрете. Отметим, что новоиспеченные супруги вместе уже больше двух лет. Буквально через несколько месяцев после начала романа певец сделал избраннику предложение руки и сердца.

Джван помогает Рики воспитывать его девятилетних сыновей Маттео и Валентино, которых артисту родила суррогатная мать.





