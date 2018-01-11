«Модная старушка»: стильный образ Орбакайте не понравился поклонникам

46-летняя Кристина Орбакайте регулярно публикует в Инстаграме фото со съемок, во время которых она примеряет довольно эффектные аутфиты. Однако один из последних луков певицы был безжалостно раскритикован ее фолловерами.

Кристина Орбакайте любит одеваться смело и сексуально — вспомните хотя бы «опасное» платье Tom Ford, которым она удивила своих поклонников и нас вместе с ними. Впрочем, далеко не каждый фэшн-эксперимент певицы, по мнению интернет-пользователей, можно назвать удачным.

11 января Орбакайте опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в черном асимметричном топе с воланами, кожаных легинсах в тон и белых туфлях с острыми носами.

Образ Кристины завершили ненавязчивый смоки-айз и нюдовая помада на губах.

Фолловеры Орбакайте, обычно позитивно оценивающие наряды своего кумира, на этот раз решили указать на недостатки нового лука.

В комментариях к фото многие заметили, что неудачно подобранные макияж и одежда сильно старят знаменитость:

«Мне кажется, тут на все 60 выглядит. Я ее не узнала», «Вроде все красиво, но намного старше чем всегда», «Надо срочно цвет волос менять, бледная как поганка», «Красивый образ, но не ваш»

(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, некоторые интернет-пользователи тактично предпочли не комментировать образ Орбакайте, зато отметили, что Кристина становится все более похожа на свою знаменитую мать.

Сама певица предпочла никак не реагировать ни на критику, ни на комплименты.





