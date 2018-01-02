ВИДЕО: Максим Фадеев прокомментировал свадьбу с Наргиз

Недавнее фото, на котором российский продюсер дарит певице Наргиз кольцо, вызвало незамедлительную реакцию со стороны СМИ и поклонников музыкантов. Многие решили, что таким образом Максим сделал своей подопечной предложение, и совсем скоро состоится свадьба звездной пары, другие же отнеслись скептически к этому предположению. Мучаться в догадках пришлось недолго - Фадеев расставил все точки над i, записав видеообращение.

«В преддверии умопомрачительных свершений, / Творила магию растущая луна. / Тебе я протянула руку , нежный гений. / Я музыкой и неустанным вдохновением, / Моей мечтой , на век обручена», – подписала спорный снимок певица.

По прошествии нескольких дней на заявления о скорой свадьбе отреагировал ее продюсер.

«Информация, которая гуляет по Инету, касающаяся меня и Наргиз, – это все вранье. Да, действительно, я подарил ей на Новый год кольцо. Это правда.

Такие кольца мы дарим всем нашим артистам, которых считаем своей Семьей. Оно выполнено из чистого золота, и на него нанесены специальные символы, обозначающие принадлежность к Семье... Так что мое «предложение» Наргиз – это бред », –

сообщил в видео Максим Фадеев.

🤮 A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Jan 10, 2018 at 11:53pm PST

Многочисленные подписчики тут же отреагировали на новость. Большинство выразили мнение, что вероятность отношений между Максимом и Наргиз изначально была мала, так как продюсер женат и счастлив в браке.

«Да неужели кто-то из подписчиков мог поверить в такое зная Вас, удивлена! Вы так любите свою супругу Наталью и всегда об этом так трогательно рассказываете, что и сомнения даже не может быть в Вашей порядочности.Так держать, Макс!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим. ред.)», «у Макса прекрасная жена Наташа, они крепкая любящая семья», «Мы и не поверили этим сплетням!!! Вы отличный семьянин!!! И хороший человек!!!😍😍😍», «А так хорошо все начиналось😂 А если серьезно,ваши поклонники и слушатели прекрасно знают как Вы сильно любите Наташу!!!!» – высказались пользователи Сети.