В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм, гомофобию и ненависть к толстякам

В частности, юзерам не понравились шутки про толстую Монику и гомофобские шутки Чендлера.

Millennials watching 'Friends' for the first time on Netflix say the show is sexist, homophobic and transphobic. How have our values changed over the last 15 years? #DarrenOnLBC pic.twitter.com/riHMy81HQI— LBC (@LBC) 12 января 2018 г.