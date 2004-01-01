В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм, гомофобию и ненависть к толстякам

Миллениалы усмотрели в американском комедийном сериале «Друзья» расизм и сексизм. Новый взгляд на классический ситком обсудили пользователи Twitter.

В частности, юзерам не понравились шутки про толстую Монику и гомофобские шутки Чендлера.

Millennials watching 'Friends' for the first time on Netflix say the show is sexist, homophobic and transphobic. How have our values changed over the last 15 years? #DarrenOnLBC pic.twitter.com/riHMy81HQI— LBC (@LBC) 12 января 2018 г.

По мнению пользователя Кристин Карр, такой юмор сегодня смотрится неуместным. Другие отметили, что в ситкоме недостаточно чернокожих персонажей.

Юзер с ником The Researcher написал, что рад, что молодым людям не нравится сериал, который является воплощением «мизогинии, гомофобии и сексизма 1990-х годов».

Friends is now on Netflix - but does the show's handling of race, gender, and sexuality stand the test of time? @Czaroline https://t.co/6dLdjjsaLP pic.twitter.com/I4ulimSv89— The Pool (@thepooluk) 2 января 2018 г.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что проблема в миллениалах. Юзер с ником Sunny Skies назвал представителей нового поколения «юморофобами».

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. В 2017-м ситком появился на стриминговом сервисе Netflix.