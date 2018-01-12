На Анну Семенович в бассейне на Бали напал крокодил

Популярная российская певица Анна Семенович в эти дни отдыхает с друзьями на Бали и делится с подписчиками своего Instagram фотографиями с райского острова.
Ураааааа!!! К нам вернулось солнце ☀️ Я люблю Бали даже в дождливую погоду, тут так хорошо высыпаться, лежишь под зонтиком с книжкой и дремлешь . Любимые хороших вам выходных, а я плавать 😋😚☀️ купальник от @oxanaruslanova #Балисказочное #анясеменович #отдых #певица #красиваяженщина #счастьевнутринас #позитивщики❤️❤️❤️
Однако в минувшую пятницу звезда заявила, что чуть не стала жертвой крокодила, подкравшегося к ней в бассейне.
«Значит, плыву я на релаксе в бассейне и вдруг там такоееееееееее.
Я не буду рассказывать вам с каким визгом, бегом прям по воде я выскочила из бассейна, нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила, который пытался цапнуть меня за попу.
Слава Богу все живы, правда мои друзья теперь слегка оглохли, но слух к ним обещал вернуться», - написала она, опубликовав видеозапись со своим обидчиком.
Значит, плыву я на релаксе в бассейне и вдруг там такоееееееееее 🦎🤦♀️🧜🏽♂️ Я не буду рассказывать вам с каким визгом , бегом прям по воде я выскочила из бассейна , нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила , который пытался цапнуть меня за попу 😂😆Слава Богу все живы , правда мои друзья теперь слегка оглохли , но слух к ним обещал вернуться 😆🤪💪🏼 #нарелаксе #Бали #отдых #юмор #берегитекрокодилов #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Публикация вызвала бурные обсуждения среди подписчиков знаменитости.
«Кошмар , бедняжка ! Я представляю как трясло тебя всю ))))», - написал один из комментаторов. «Просто Вы ему понравились и он пытался познакомиться...» - предположил другой пользователь.
Некоторые, впрочем, заявили, что Анне встретился вовсе не зубастый хищник, а водный варан.