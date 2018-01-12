На Анну Семенович в бассейне на Бали напал крокодил

Популярная российская певица Анна Семенович в эти дни отдыхает с друзьями на Бали и делится с подписчиками своего Instagram фотографиями с райского острова.

Однако в минувшую пятницу звезда заявила, что чуть не стала жертвой крокодила, подкравшегося к ней в бассейне.

«Значит, плыву я на релаксе в бассейне и вдруг там такоееееееееее.

Я н￰е буду рассказывать вам с каким визгом, бегом прям по воде я выскочила из бассейна, нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила, который пытался цапнуть меня за попу.

Слава Богу все живы, правда мои друзья теперь слегка оглохли, но слух к ним обещал вернуться», - написала она, опубликовав видеозапись со своим обидчиком.

Публикация вызвала бурные обсуждения среди подписчиков знаменитости.

«Кошмар , бедняжка ! Я представляю как трясло тебя всю ))))», - написал один из комментаторов. «Просто Вы ему понравились и он пытался познакомиться...» - предположил другой пользователь.

Некоторые, впрочем, заявили, что Анне встретился вовсе не зубастый хищник, а водный варан.