Стали известны подробности грядущей свадьбы экс-супруга Ольги Бузовой

В начале января 30-летний Дмитрий Тарасов и 23-летняя Анастасия Костенко официально стали мужем и женой. Однако отметить это событие молодожены решили в конце месяца. В прессе появились первые детали предстоящего торжества.

В конце декабря Дмитрий Тарасов сделал Анастасии Костенко предложение, о чем она сообщила в своем Инстаграме.

Интернет-пользователи были уверены, что влюбленные устроят шикарное торжество, но в начале января футболист и его возлюбленная устроили скромную церемонию в Кутузовском ЗАГСе.

На бракосочетании присутствовали только самые родные и близкие молодоженов, а выбранные ими наряды долго обсуждали в Сети.

Однако журналисты портала StarHit выяснили, что

Анастасия и Дмитрий все же сыграют свадьбу.

Костенко уже выбрала подвенечный наряд — она наденет классическое белое платье в пол. Торжество пройдет в банкетном зале отеля The Ritz-Carlton.

Гостями супругов станут рэпер T-Killah, блогер Амиран Сардаров, рэпер Мот, футболисты Алексей и Антон Миранчуки и другие друзья и близкие пары. Всего, по информации прессы, приглашено около 150 человек.

«Хотим, чтобы праздник был похож на зимнюю сказку. Основное помещение, лестницу, ведущую на второй этаж, а также стойки, колонны планируем украсить живыми цветами. Кроме роз используем редкие растения — плюмозу, эвкалипт, генисту», —

рассказал журналистам организатор торжества Денис Акифьев.

Как сообщают СМИ, на один лишь свадебный декор футболисту и модели придется потратить около четырех миллионов рублей (около 58 тысяч евро - Прим. ред.).





