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ФОТО: Юлия Пересильд показала чувственное фото в шелковой комбинации

woman.ru
Фото: instagram.com

33-летняя Юлия Пересильд нечасто балует своих подписчиков откровенными снимками. Однако на днях актриса приняла участие в съемках журнала Esquire, для которых она позировала полуодетой.

14 января Юлия Пересильд опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок, который взбудоражил ее поклонников.

На нем звезда фильма «Битва за Севастополь» предстала в сексуальной белой комбинации Simone Perele.

«Всем доброй Ночи! Любите ли вы театр так, как люблю его я вот что хочется сегодня написать. Какое манкое, любимое место Театр. Там можно быть лучше, красивее, трагичнее, смешнее... можно быть любой. Сцена лечит. Дает силы. Дает Жизнь. Спасибо зрителям», — подписала фотографию актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фанаты отметили, в какой превосходной форме находится мама двоих детей и обрушили на Юлию шквал комплиментов: «

Какая Вы нежная», «Сказка, а не женщина», «Секс-бомба! Супер!», «Ох и чувственная!», «Просто богиня», «Куколка».

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