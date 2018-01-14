ФОТО: Юлия Пересильд показала чувственное фото в шелковой комбинации

33-летняя Юлия Пересильд нечасто балует своих подписчиков откровенными снимками. Однако на днях актриса приняла участие в съемках журнала Esquire, для которых она позировала полуодетой.
14 января Юлия Пересильд опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок, который взбудоражил ее поклонников.
На нем звезда фильма «Битва за Севастополь» предстала в сексуальной белой комбинации Simone Perele.
«Всем доброй Ночи! Любите ли вы театр так, как люблю его я вот что хочется сегодня написать. Какое манкое, любимое место Театр. Там можно быть лучше, красивее, трагичнее, смешнее... можно быть любой. Сцена лечит. Дает силы. Дает Жизнь. Спасибо зрителям», — подписала фотографию актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
@esquireru @antonjanchik @rado #всемдобройночи#отыгралагрозу#спасибозрителям#старыйновыйгод Всем доброй Ночи!!! ❤️❤️❤️#Любите ли вы театр так, как люблю его я# вот что хочется сегодня написать. Какое манкое , любимое место Театр. Там можно быть лучше , красивее , трагичнее , смешнее... можно быть любой. Сцена лечит. Даёт силы. Даёт Жизнь. Спасибо зрителям❤️❤️❤️
Фанаты отметили, в какой превосходной форме находится мама двоих детей и обрушили на Юлию шквал комплиментов: «
Какая Вы нежная», «Сказка, а не женщина», «Секс-бомба! Супер!», «Ох и чувственная!», «Просто богиня», «Куколка».