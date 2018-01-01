Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз

Летом прошлого года западные СМИ объявили о том, что 36-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье, давно мечтавшие о третьем малыше, решили обратиться к услугам суррогатной матери. 15 января на свет появился младший наследник знаменитостей.

Ким Кардашьян никогда не скрывала, как тяжело ей дались дети. Звезда реалити сильно поправлялась во время вынашивания обоих малышей, чувствовала себя «огромной и неповоротливой» и с трудом избавлялась от набранного во время беременностей веса.

Незадолго до вторых родов Ким и вовсе поклялась, что ни за что больше не согласится повторить этот «ужасный» опыт. Не отреклась она от этой мысли и после родов (у Ким диагностировали приращение плаценты).

Как говорится, «никогда не говори никогда». У мужа Кардашьян, Канье Уэста, была своя точка зрения на их семейную жизнь.

Рэпер заявил, что мечтает о большой семье и был бы счастлив, если бы супруга родила еще одного малыша. Почти сразу же после этой новости пара заявила о том, что активно работает над появлением на свет третьего ребенка.

К слову,

Ким не раз признавалась, что из-за проблем со здоровьем с трудом выносила Норт и Сэйнта.

После безуспешных попыток забеременеть теледива прошла тщательное гинекологическое обследование.

Врачи диагностировали у знаменитости эндометриоз и сделали операцию на матке. Несмотря на это, медики заявили, что ей категорически запрещено рожать. После этого Ким и Канье решили обратиться к помощи суррогатной матери. Ею стала молодая женщина из Сан-Диего, которая уже вынашивала ребенка для другой пары. Новый опыт оказался для теледивы неожиданно тяжелым.

«Любой, кто говорит или думает, что это просто легкий выход, совершенно не прав. Я думаю, что пройти через это намного сложнее, потому что на самом деле я не контролирую ситуацию», — призналась Кардашьян в одном из недавних интервью.

Не только клан Кардашьян-Дженнер, но и их поклонники с нетерпением ждали появления на свет ребенка Ким и Канье. Сегодня стало известно, что 15 января на свет появился третий ребенок пары.

«Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, красивой девочки. Мы безмерно благодарны суррогатной матери, которая воплотила нашу мечту», —

говорится в блоге Кардашьян.

Ким также выразила особую благодарность врачам и медсестрам за их профессионализм и работу. Супруга Канье отметила, что старшие дети также очень рады появлению сестры на свет.

Вилла, в которой живет Ким Кардашян