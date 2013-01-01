Появилась первая версия загадочной смерти рок-звезды Долорес О'Риордан

Поклонники и сотрудники правоохранительных органов все гадают, из-за чего внезапно скончалась 46-летняя солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Появилась версия, что артистка покончила жизнь самоубийством.

15 января в 9 часов утра ирландская рок-звезда Долорес О'Риордан была обнаружена мертвой в одном из лучших лондонских отелей.

Причины смерти известной артистки не сообщались, по официальной версии ее кончина была «необъяснимой». Однако

близкие к знаменитости источники рассказали, что на самом деле подозревают певицу в самоубийстве.

Дело в том, что, по информации друзей Долорес, последние несколько недель она постоянно пребывала в упадническом настроении, а также страдала от болей в спине.

На протяжении большей части карьеры у солистки группы The Cranberries были проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами, в 2013 году у нее была попытка самоубийства, а в 2015-м ей официально диагностировали депрессию. Так что велика вероятность, что теперь солистка группы The Cranberries попросту довела когда-то начатое дело до конца.



