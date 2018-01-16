ФОТО: Курникова и Иглесиас впервые показали своих двойняшек

36-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас практически одновременно выложили в Инстаграм снимки своих малышей, которые появились на свет в середине декабря 2017 года.

Новость о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, появившаяся в декабре прошлого года, мягко говоря, удивила их поклонников. Источник утверждал, что у пары родились близнецы: мальчик и девочка, которым дали имена Николас и Люси.

16 января Энрике и Анна подтвердили слухи фотографиями с малышами, опубликованными в собственных микроблогах. Певец выложил кадр с дочкой, а спортсменка показала сына.

«Мое счастье», — с нежностью подписали снимки счастливые родители. Стоит отметить, что беременность Курниковой держалась в строжайшем секрете.

My Sunshine Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST