Гражданская жена Олега Яковлева собирается отвоевать его наследство

После внезапной смерти Олега Яковлева его гражданская жена Александра Куцевол заявила, что у экс-солиста «Иванушек» не было близких, кроме нее. Однако в завещании российского певца, как стало известно позднее, была указана его племянница Татьяна. Сейчас вдова артиста намерена оспорить последнюю волю умершего.

Олег Яковлев умер летом прошлого года из-за запущенной формы пневмонии. Уже на похоронах артиста его возлюбленная Александра Куцевол попыталась выяснить, кому достанется его наследство. По приблизительным подсчетам, у экс-солиста «Иванушек» было несколько квартир в столице и недвижимость за рубежом.

Общая стоимость имущества составляет 50 миллионов рублей (около 720 тысяч евро - Прим. ред.).

В своем завещании Олег указал не гражданскую жену, а племянницу Татьяну. Однако Александра, судя по информации, появившейся в прессе, собирается оспорить последнюю волю своего возлюбленного.

«Александра не собирается отказываться от наследства и ведет очень активную борьбу в этом направлении», — призналась Татьяна журналистам «Комсомольской правды». По словам Яковлевой, Куцевол недовольна тем, что ее фамилии не оказалось в завещании.

Поговаривают, что в последней воле Олега также указано имя его внебрачного сына.

В одном из интервью экс-солист популярной группы признался, что у него есть ребенок, который живет в Санкт-Петербурге, но отказался подробно рассказывать о наследнике.

Однако друзья певца сообщили журналистам, что сына ему родила фанатка. Имя ребенка до сих пор остается неизвестным.





