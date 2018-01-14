ФОТО: Постройневшая Дубцова перестала скрывать фигуру, показав ее во всей красе

35-летняя Ирина Дубцова уже несколько недель отдыхает на острове Самуи в Таиланде. Однако, в отличие от своих коллег, она практически не выставляет снимки в купальниках. На днях певица сделала исключение и продемонстрировала результаты работы на собой.

18 января Ирина Дубцова поделилась с поклонниками в Инстаграме фотографией, которую они так ждали. На ней исполнительница позирует в синем бикини в ретро-стиле.

Певице, которая даже на отдыхе регулярно занималась фитнесом, удалось избавиться от лишних килограммов. На снимке фигура Ирины выглядит как никогда подтянутой.

«Невероятная!», «Классная», «Прелестная», «Вы шикарны», «А фигура отличная, сынок красавчик, молодец Ира, хочет, может, делает!», «Постройнела очень сильно, здорово, молодец», «Вы бесподобны», «Очень прикольно, когда мама такая молодая и красивая», — такие комментарии можно было найти под постом певицы в микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Возможно, Дубцова так активно готовится к своему большому московскому концерту, который пройдет в начале марта. Уверены, сценические костюмы будут смотреться на ней идеально.





