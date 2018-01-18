ФОТО: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала правильную позу олененка

32-летняя Тесс Холлидей не устает демонстрировать пышные формы, каждый раз подчеркивая, что гордится собственной фигурой. На днях plus-size-модель выложила в микроблог кадры из своей первой съемки в этом году.

Тесс Холлидей долгое время не публиковала в своем Инстаграме снимков из новых фотосессий. Однако 18 января самая крупная модель в мире наконец-то порадовала поклонников, успевших соскучиться по ее впечатляющим формам, откровенными кадрами и видео.

Звезда приняла участие в съемках рекламной кампании Alpine Butterfly — калифорнийского бренда пляжной одежды plus-size.

Тесс, продемонстрировавшая бело-голубой купальник и бикини с цветочным принтом, позировала на кровати с розовым балдахином и меховыми подушками.

Напомним, в прошлом году в Instagram появился новый тренд — фотографироваться в позе олененка Бэмби. Для этой позы нужно просто сесть на пятки, что и сделала модель.

Несмотря на то, что тело знаменитости выглядит далеко не идеально, фолловеры по достоинству оценили фотосессию.

«Какие же красивые у нее волосы и черты лица!», «Вы выглядите великолепно», «Богиня», «Похожа на куколку», — восхищались подписчики Тесс.