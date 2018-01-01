ФОТО: 55-летняя Ингеборга Дапкунайте впервые показала своего сына Алекса

Актриса Ингеборга Дапкунайте старается оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому ее бракосочетание с Дмитрием Ямпольским, который младше нее на 10 лет, проходило в строжайшем секрете. Еще одна тайна, которую пара умело скрывала от общественности, на днях была раскрыта самой актрисой — оказывается, у них не так давно родился сын.

20 января Ингеборге Дапкунайте отмечает день рождения — знаменитой актрисе исполнилось 55 лет. В честь этого события Первый канал представил документальный фильм, посвященный творчеству звезды.

Героями передачи стали актеры, режиссеры и другие именитые представители отечественного и мирового кинематографа, рассказывающие о работе и дружбе с Ингеборгой.

Единственная тема, которую обходили стороной, — личная жизнь актрисы. Поэтому появление обворожительного белокурого малыша в конце программы стало для всех зрителей огромным сюрпризом.

Без лишних слов продюсеры представили мальчика: сын — Алекс.

Сын Дапкунайте Алекс FOTO: Кадр из видео

Дапкунайте подозвала его к себе, взяла на руки и ушла со сцены. Кудрявому Алексу чуть больше года и он очень похож на свою знаменитую маму.

Брак с бизнесменом Дмитрием Ямпольским стал для Ингеборги Дапкунайте третьим.

В предыдущих двух — с литовским актером Арунасом Сакалаускасом и британским режиссером Саймоном Стоуксом — у нее не было детей.



