Умерла старейшая актриса Голливуда

Дочь перебравшихся в США румынских евреев, Сойер родилась в 1912 году, первую роль она получила в 18 лет и за свою карьеру снялась более чем в 140 картинах.

Несмотря на то, что актриса больше была известна на телевидении, она снялась в таких фильмах, как «Когда Гарри встретил Салли», «Тупой и еще тупее» и «Ананасовый экспресс».

В возрасте 99 лет Конни Сойер являлась старейшим членом Академии кинематографических искусств и наук, голосуя за присуждение премии «Оскар».