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Умерла старейшая актриса Голливуда

Lenta.ru/Русский TVNET
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Фото: facebook.com/nofilmnome

Старейшая актриса Голливуда Конни Сойер умерла в возрасте 105 лет, сообщает портал TMZ.

Дочь перебравшихся в США румынских евреев, Сойер родилась в 1912 году, первую роль она получила в 18 лет и за свою карьеру снялась более чем в 140 картинах.

Несмотря на то, что актриса больше была известна на телевидении, она снялась в таких фильмах, как «Когда Гарри встретил Салли», «Тупой и еще тупее» и «Ананасовый экспресс».

В возрасте 99 лет Конни Сойер являлась старейшим членом Академии кинематографических искусств и наук, голосуя за присуждение премии «Оскар».

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