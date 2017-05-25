СМИ: 47-летний Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз

В 2016 году в эфире программы «Секрет на миллион» 47-летний Дмитрий Маликов сделал неожиданное признание: он и его 54-летняя жена Елена мечтают о втором ребенке. Похоже, эта мечта осуществилась: 26 января в Сети появилась информация о том, что супруги стали родителями во второй раз.

Вечером 26 января в Сети появилась информация о том, что у Дмитрия и Елены Маликовых родился второй ребенок. Об этом сообщил Телеграм-канал Super.

Известно, что ребенка супружеской паре родила суррогатная мать — малыш появился на свет в одной из элитных клиник в Санкт-Петербурге.

Инсайдеры не назвали пол новорожденного, однако журналисты сумели пообщаться с новоиспеченным отцом. «Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени», — признался певец.

Напомним, Дмитрий и Елена Маликовы воспитывали единственную дочь, 17-летнюю Стефанию.