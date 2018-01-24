Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим бойфрендом-тираном

В последнее время 35-летняя Анна Седокова старается не раскрывать подробности своей личной жизни. Однако на днях певица рассказала о болезненном разрыве с влиятельным мужчиной, с которым она долго не могла расстаться.

Недавно Анна Седокова решила поделиться неудачным опытом из личной жизни со своими многочисленными фолловерами в Инстаграме.

«У меня были отношения, из которых я не могла выбраться, как из сетей. Он обижал меня, потом просил прощения. Он делал мне больно, унижал, но потом унижался сам и просил все вернуть.

Я все понимала, но не знала почему не ухожу. Оправдывала каждый его шаг своей несостоятельностью или его сложной жизнь. Он держал меня крепко. У него были сильные руки и крепкий мужской характер», —

вспомнила певица (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. пред.).

В определенный момент Анна поняла, что эти отношения должны закончиться.

«Я помню, как поняла, что мне нужно бежать. Спасаться. Сейчас или никогда», — сообщила Седокова. По словам певицы, она до сих пор помнит, как оставила все свои вещи, потому что боялась, что возлюбленный не отпустит ее.

О ком конкретно написала Анна, остается загадкой.

Осенью 2017-го Седокова рассталась с отцом своего сына Гектора.

Долгое время ходили слухи, что женихом артистки является предприниматель Артем Комаров, но певица эти домыслы до сих пор не подтвердила.

