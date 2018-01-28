В Сети появились первые фото с венчания Дмитрия и Анастасии Тарасовых

На днях Анастасия Тарасова разместила в соцсетях снимок, на котором она позирует в роскошном подвенечном платье. Данный кадр был частью фотосессии, в которой возлюбленная российского футболиста принимала участие еще прошлым летом, но хэштег #tomorrow (в переводе с английского — «завтра») интриговал. Многие интернет-пользователи сразу предположили, что пышное свадебное торжество не за горами. И оказались правы. 29 января стало известно, что супруги Тарасовы обвенчались.

В начале января 30-летний Дмитрий Тарасов и 23-летняя Анастасия Костенко стали мужем и женой. Регистрация, на которой присутствовали лишь самые близкие, состоялась в одном из московских ЗАГСов.

Никакой вечеринки и застолья на 300 человек — по звездным меркам мероприятие получилось крайне скромным. Впрочем, пара намекнула, что пышному торжеству быть.

Сказано — сделано. В понедельник 29 января супруги обвенчались в одном из московских храмов. Первой фотографиями с таинства поделилась Валентина Расулова, подруга Анастасии Тарасовой и победительница конкурса «Мисс Интерконтиненталь – 2015».

На снимках видно, что

возлюбленная Дмитрия Тарасова выбрала весьма смелый наряд – платье с глубоким декольте и прозрачной вставкой на спине.

Образ завершили длинная фата с заколкой, декорированной стразами, и укороченный меховой жакет.

После венчания Дмитрий и Анастасия вместе с друзьями отправились в ресторан, где в данный момент и проходит обещанное торжество.





