СМИ: После прохождения химиотерапии опухоль Караченцова стала уменьшаться

Как сообщалось ранее, минувшей осенью медики обнаружили у известного российского актера Николая Караченцова опухоль легкого. Супруга звезды Людмила Поргина обратилась за помощью к одному из лучших российских онкологов - Георгию Франку, и, как оказалось, проводимое им лечение привело к положительным результатам.

«Опухоль уменьшилась в диаметре с 10 до 2,8 сантиметров. Терапию проходили в онкоцентре в Красногорске, где бывали наездами. Все остальное время Коля проводил дома», - цитирует Поргину StarHit.

В конце января актеру должны были провести четвертый курс химиотерапии, однако, как оказалось, лечение пришлось отложить.

«Мы уезжали в Турцию на новогодние праздники. В Анталье гуляли каждый день по четыре часа, наслаждались морским воздухом. Правда, по возвращении муж застудил правое легкое. С

ейчас он находится в больнице, где ему колют антибиотики. После выздоровления планируем пройти очередной курс химии», - отметила жена актера.

Сама Людмила Поргина сейчас занята не только уходом за супругом, но и судебными разбирательствами в связи с произошедшей в феврале прошлого года аварии с ее участием.

Тогда инспекторы ГИБДД заявили о том, что на момент ДТП женщина была пьяна, но позднее эти обвинения были сняты, а в конце декабря суд признал жену актера виновной в произошедшей аварии.

«У меня чуть микроинфаркт не случился.

Сторону обвинения представлял не парнишка-водитель, а его работодатель, предприниматель Юрий Железнов, и три здоровых мужика-адвоката, которые буквально набрасывались на моих свидетелей.

Усмехались над показаниями медсестры Нади, закрывшей Коле глаза во время столкновения. После ее выступления судья произнесла фразу: «Каждая кухарка хочет править миром«. Мои же интересы представляла женщина. Силы изначально были неравны», - посетовала она.