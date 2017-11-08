Дмитрий Маликов познакомил дочь и сына

На днях 48-летний Дмитрий Маликов лично подтвердил информацию о рождении сына. Мальчик, которого выносила суррогатная мать, появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Счастливые молодые родители уже перевезли малыша в Москву и познакомили со старшей сестрой Стефанией.

В конце января стало известно о том, что в семье Маликовых произошло пополнение. У 48-летнего Дмитрия и его 54-летней жены Елены родился долгожданный сын. Как сообщают российские СМИ, супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Ребенок пары появился на свет в элитном перинатальном центре в Санкт-Петербурге.

29 января

новоиспеченные родители наконец вернулись в Москву и представили малыша ближайшим родственникам.

Об этом рассказала дочь Дмитрия и Елены, 17-летняя Стефания. На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала фотографию, на которой обнимает отца. Дмитрий и Стефания позировали в комнате, украшенной голубыми воздушными шарами.

«Вчера встречали всей семьей вернувшихся из Питера», — подписала it-girl кадр (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Подписчики студентки МГИМО поздравили ее семью с радостным событием и оставили под фото теплые комментарии. «Новый маленький человек — это радость и счастье», «Какое счастье, Стеша! Поздравляю! Уверенна, ты будешь идеальной старшей сестренкой!», Стеша, хорошо, когда есть еще брат или сестра в семье, это большое счастье, молодцы», — написали ее фолловеры.

Стефания не скрывает, что очень рада тому, что у нее теперь есть младший брат. Появление на свет малыша она считает главным подарком ко дню рождения отца, который 29 января отметил 48-летие.