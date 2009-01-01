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В США покончил с собой актер и музыкант Марк Саллинг

korrespondent.net
Марк Саллинг | Фото: REUTERS/Scanpix

В Лос-Анжелесе обнаружено тело американского актера и музыканта Марка Саллинга. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее родственники актера заявили о том, что он пропал. Через несколько часов тело Саллинга нашли около бейсбольного поля. Как сообщили следователи, все обстоятельства смерти указывают на самоубийство.

Осенью Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии. У него нашли более 50 тысяч изображений с детским порно на компьютере и других накопителях.

Он заключил соглашение со следствием, а приговор по делу должны были вынести в марте. Актеру грозило от четырех до семи лет лишения свободы.

Самой известной работой актера стала роль Ноа Пакермана в сериале «Хор», который транслировался на телеканале Fox с 2009 по 2015 год.

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