СМИ: Уилл Смит разводится с женой после 20 лет брака

Американский актер Уилл Смит разводится со своей женой Джадой Пинкетт Смит. Об этом изданию Radar Online сообщили собственные источники.

По данным издания, супруги, за спиной у которых 20 лет брака, уже живут раздельно и в данный момент они посещают психолога.

Собеседник издания отметил, что

пара решилась на такие меры после того, как их дети начали жить самостоятельно.

Поначалу пара решила попробовать раздельное проживание, а потом обоим это понравилось.

Если консультации психолога не помогут паре воссоединиться, они намерены начать процесс развода и дележа состояния в $270 млн.

Пара поженилась в 1997 году, у них есть двое собственных детей (19-летний Джейден и 17-летняя Уиллоу), а также 25-летний сын Трей от предыдущего брака Смита.