Постройневшая Ляйсан Утяшева рассказала о пластике

32-летняя гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева впервые рассказала о том, почему стала выглядеть иначе. Оказывается, репетиции нового шоу, которые длились по 6 часов, подействовали не хуже пластического хирурга.

На днях Ляйсан Утяшева рассказала журналу Hello! о нескольких доселе неизвестных фактах ее жизни. Звезда призналась, что была в курсе слухов, которые ходили о ее возможной пластике.

«Хочу прокомментировать их один раз: я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем?)

Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла 9 килограммов!» —

сказала молодая мама.

Супруга юмориста Павла Воли добавила, что ее тип лица сразу же выдает любую прибавку в весе: «Ирина Винер говорила мне когда-то, что при моем типе лица нельзя поправляться. Даже 500 граммов лишнего веса сразу «округляют» щеки», — призналась она.

Гимнастка не скрывает, что после рождения сына Роберта и дочери Софии она оба раза набирала вес. Сбросить его помогли длительные тренировки, а отнюдь не операции.



