«Любимая всеми богиня»: Галкин показал соблазнительный танец Пугачевой

Максим Галкин часто радует поклонников семейными видеороликами. На этот раз телеведущий опубликовал мини-клип, в котором Алла Пугачева танцует под собственную песню.

Фолловеры Максима Галкина каждый раз приходят в восторг от его видео в Инстаграме. Телеведущий часто делится забавными роликами с детьми или романтичными с супругой.

На этот раз Галкин как никогда порадовал своих подписчиков.

Максим опубликовал мини-клип, в котором его супруга исполняет танец под собственную песню «Кафе танцующих огней».

В последние годы Алла Борисовна редко демонстрирует свои таланты, поэтому ее танец вызвал бурную реакцию фолловеров.

«Какая воля! Всегда сногсшибательна! Восхищаюсь Вами!», «Любимая всеми богиня», «Аллочка! Вы супер и всегда новая!Спасибо Вам за чудо, которое дарите ЛЮДЯМ!», «Как всегда великолепная и непревзойденная!!! Браво!!!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.), — наперебой писали поклонники пары. Предлагаем и вам оценить танец Примадонны.

