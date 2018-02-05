Филипп Киркоров потратил миллион, чтобы извиниться перед Валерией

В конце прошлого года между Филиппом и певицей Валерией произошел неприятный инцидент. В знак примирения король отечественной поп-сцены решил преподнести артистке дорогой подарок. По словам исполнительницы, она осталась тронута благородным жестом коллеги.

Между артистами часто случаются ссоры или небольшие инциденты. В то время как одни на этой почве начинают враждовать, другие делают все возможное для того, чтобы позабыть неприятный случай.

Так, Филипп Киркоров после досадного эпизода сделал Валерии приятный сюрприз.

На съемках телепередачи «Привет, Андрей!», которые проходили в конце прошлого года, король отечественной поп-сцены нечаянно порвал шикарное платье певицы.

«Нежный наряд был из тончайшей материи, а Филипп случайно зацепил его пиджаком с пайетками. Рукав оказался полностью испорчен, причем расстроился из-за этого даже больше он, что был так неосторожен.

Киркоров извинился, наверное, сто раз, а после съемок подошел и предложил: «Лер, выбирай любое платье — я тебе его подарю!» —

поделилась Валерия с журналистами еженедельника «СтарХит».

По словам исполнительницы, она хотела все перевести в шутку, но Киркоров не отступал. На следующий день артистка с мужем Иосифом Пригожиным поехала в один из торговых центров и попросила консультанта отвесить два платья, которые ей особенно приглянулись.

Валерия хотела предоставить Филиппу право выбора, но артист решил не мелочиться и приобрел оба наряда.

«Каково же было мое удивление, когда Филя привез мне оба платья. Сказал, что не смог выбрать, слишком уж разные. Тронул меня буквально до слез», —

призналась певица.

По словам журналистов все того же портала, общая стоимость нарядов от Zuhair Murad и Jenny Packham составила около миллиона рублей (около 14 тысяч евро - Прм. ред.).





