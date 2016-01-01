Мария Максакова оправдалась за отказ от старших детей

Не так давно журналистам удалось разузнать, что 40-летняя Мария Максакова подписала отказ от родительских прав на детей от криминального авторитета Владимира Тюрина. В новом интервью оперная дива, которая сейчас проживает на Украине, решила расставить все точки над i.

В 2016 году Мария Максакова уехала из России вместе со своим супругом Денисом Вороненковым и младшим сыном Ваней.

Старшие дети оперной дивы остались на родине вместе с ее семьей, но вскоре Илью и Люду забрал к себе их отец Владимир Тюрин. После убийства мужа певица подумывала о том, чтобы вернуться на родину, и, по информации журналистов, постоянно поддерживала связь с криминальным авторитетом.

Правда,

публично Мария заявляла о том, что стыдится старших детей, которые «остановились в развитии» из-за неправильного воспитания отца.

Поклонники задавали Максаковой резонные вопросы о том, почему она не хочет забрать старших детей к себе, но она заявляла, что Илья и Люда хотят оставаться с Владимиром, а она не будет пытаться повлиять на их решение. Однако недавно журналисты НТВ выяснили, что Мария попросту отказалась от родительских прав на своих отпрысков.

В новом интервью Максакова попыталась объяснить, как именно строятся ее взаимоотношения с Людой и Ильей.

«Я не отказывалась от родительских прав на своих детей! Все эти заявления журналистов — глупость полнейшая. Это был документ об определении места жительства детей. Я написала, что не возражаю, что дети будут временно проживать с отцом», —

заявила Мария «Комсомольской правде».

При этом Максакова уточнила, что документ об определении места жительства детей также не имеет юридической силы, поскольку там стоит лишь ее подпись, но не Тюрина.

Певица выразила уверенность, что, когда Люда и Илья вырастут, они примут решение жить с ней.





