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81-летняя мама Ирины Салтыковой поразила моложавым видом

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Ирина Салтыкова | Фото: COVI/Scanpix

51-летняя Ирина Салтыкова нечасто балует поклонников семейными фотографиями. Однако на днях российская певица сделала исключение и выложила в микроблог снимок со своей мамой Валентиной Дмитриевной.

7 февраля в Инстаграме Ирины Салтыковой появился кадр, на котором она позирует вместе со своей мамой.

Пользователи Сети были шокированы тем, как Валентине Дмитриевне в 81 год удается выглядеть так свежо и молодо. За сутки фотография набрала больше 6 тысяч лайков и сотни комментариев.

«Выглядит супер! Теперь понятно, все дело в хороших генах», «Дала бы ей 50, отлично выглядит ваша мама» «Какие шикарные женщины», «Не могу поверить!» —

писали удивленные подписчики певицы (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Это моя мама! 81 год!)

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)

Правда, некоторые предположили, что над лицом родительницы Салтыковой поработал пластический хирург.

Ирина не стала терпеть нападки хейтеров и тут же дала им отпор: «О какой пластике речь? Мама даже не знает, что такое крем», — ответила звезда.

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