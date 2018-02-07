«И кому такая красавица достанется»: Ольга Бузова сменила имидж

Ольга Бузова часто экспериментирует со своим имиджем. Долгое время она была блондинкой, но после развода с мужем Дмитрием Тарасовым изменить цвет волос, став жгучей брюнеткой со стильным каре.

7 февраля девушке вновь удалось удивить своих поклонников.

Она опубликовала в Инстаграме снимок, на котором предстала с наращенными волосами. «И кому такая красавица достанется?» — спросила звезда, продемонстрировав новую прическу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Как это обычно бывает, поклонники исполнительницы хита «Мало половин» разделились на два лагеря. Одни отметили, что длинные волосы очень идут звезде, а другие посоветовали ей снова вернуться к каре: «С длинными как девчонка 17 лет!», «Теперь прям как ученица 10-11 класса выглядишь», «С короткими мне больше нравится».

Нашлись и те фолловеры Бузовой, которые решили, что она копирует Анастасию Костенко, хотя ей незачем это делать: «У тебя своя индивидуальность и вообще ты и выше и круче нее однозначно».



