«И кому такая красавица достанется»: Ольга Бузова сменила имидж

10 февраля в Москве состоится концерт Big Love Show, посвященный предстоящему Дню святого Валентина. 32-летняя Ольга Бузова специально для этого мероприятия решила сменить образ.
Ольга Бузова часто экспериментирует со своим имиджем. Долгое время она была блондинкой, но после развода с мужем Дмитрием Тарасовым изменить цвет волос, став жгучей брюнеткой со стильным каре.
7 февраля девушке вновь удалось удивить своих поклонников.
Она опубликовала в Инстаграме снимок, на котором предстала с наращенными волосами. «И кому такая красавица достанется?» — спросила звезда, продемонстрировав новую прическу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Как это обычно бывает, поклонники исполнительницы хита «Мало половин» разделились на два лагеря. Одни отметили, что длинные волосы очень идут звезде, а другие посоветовали ей снова вернуться к каре: «С длинными как девчонка 17 лет!», «Теперь прям как ученица 10-11 класса выглядишь», «С короткими мне больше нравится».
Нашлись и те фолловеры Бузовой, которые решили, что она копирует Анастасию Костенко, хотя ей незачем это делать: «У тебя своя индивидуальность и вообще ты и выше и круче нее однозначно».