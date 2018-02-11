«Временное безумие»: Роберт Де Ниро раскритиковал США

По мнению известного голливудского актера Роберта Де Ниро, США страдают «временным безумием». Также заявление он сделал в рамках саммита в ОАЭ, когда комментировал текущую политику Соединенных Штатов в вопросе борьбы с глобальным изменением климата.

«Я говорю о своей стране, Соединённых Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся «отсталой» страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от временного безумия», - цитирует Де Ниро RT.

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В мае прошлого года актер назвал происходящее в США «тупой комедией».