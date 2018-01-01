Приходько заявила, что ее обманом использовали для агитации за Порошенко

В своем видеообращинии певица Анастасия Приходько выразила возмущение тем, как ее использовали в предвыборном ролике Порошенко. В то же время Минкультуры Украины, которое выступило инициатором съемки видео, отрицает обвинения певицы.

Певица Анастасия Приходько заявила, что министр культуры Украины Евгений Нищук обманом заставил ее сняться в предвыборном ролике президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление она сделала в видеообращении на своей странице в Facebook.

По словам певицы, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и попросил сняться в социальном проекте, не предупредив, что видео будет использоваться для агитации за Порошенко.

Певица отметила, что в ролике произнесла такие слова:

«Развиваем украинское пространство, украинскую культуру, слушаем украинское – это модно».

«Это очень унизительно! Это очень противный поступок, который не имеет названия. Я требую объяснений, почему так случилось. Я требую немедленно снять этот ролик с эфира или вырезать меня из этого ролика, я не имею никакого отношения к предвыборной кампании Петра Порошенко», - сказала Приходько.

В Министерстве культуры Украины уже прокомментировали заявление певицы, заявив, что ее продюсер Денис Путинцев был проинформирован о содержании съемок и способствовал их проведению.

«По имеющейся у нас информации, на сегодняшнее утро ролик, в котором снималась певица, уже перемонтирован, и сейчас на экранах он уже без ее участия», - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, Путинцев заявил, что сначала не знал, для чего снимается ролик.

«Ко мне пришел артист, сказал, что Евгений Нищук попросил сняться в социальном ролике в поддержку украинской культуры. После этого мы видим ролик, где в конце написано большими буквами Петр Порошенко», - сказал менеджер Приходько.

Уже после того, как Приходько согласилась принять участие в якобы социальном ролике, Путинцев начал общаться с организаторами съемок. Но и тогда его не предупредили, что Приходько становится участницей рекламной кампании Порошенко.

«Да, общались, но ни слова не было сказано о фамилии Порошенко, ни о том, что это политическая заказуха. Более того, никаких документов мы не подписывали. Вообще нет никаких документов, подписанных мной или артистом», -

подчеркнул менеджер

По состоянию на 19 февраля ссылка на видео, в котором снялась певица, не доступно на Youtube.