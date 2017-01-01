СМИ: Единственная дочь Задорнова и его вдова не хотят получать многомиллионное наследство

Ушедший из жизни в ноябре прошлого года Михаил Задорнов оставил после себя внушительное состояние. Однако на имущество сатирика пока претендует только его бывшая жена Велта. Вдова юмориста Елена Задорнова и дочь Елена отказываются заниматься этим вопросом.

69-летний Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года. Сатирик долгое время боролся с раком головного мозга. Смерть знаменитости стала настоящим ударом для его семьи.

Как рассказала знакомая юмориста Антонина Саврасова, его вдова, 53-летняя Елена Задорнова (в девичестве Бомбина — прим. ред.) и дочь, 27-летняя Елена пока не могут прийти в себя и находятся в депрессии.

Обе женщины не хотят сейчас заниматься вопросом наследства, да и вообще не планируют заявлять своих прав на имущество и авторское наследие, так как ни в чем не нуждаются.

По словам инсайдера, Задорнов купил дочери дом на Мальте и квартиру в Москве, и этого ей достаточно.

Как сообщило издание «Комсомольская правда», единственной, кто официально претендует на состояние Михаила, стала его бывшая жена, 69-летняя Велта Задорнова.

«Нотариус через помощников Задорнова передал дочери сатирика, что она должна написать письменный отказ от наследства. Ведь по закону она наследница первой очереди.

Если никто из наследников не заявит о своих правах в отведенный для этого полугодовой срок, единственной наследницей станет первая жена Задорнова», —

заявила сотрудница нотариальной конторы в Москве.

Говорят, что Велта пытается доказать, что до последнего жила с Михаилом.

Однако сатирик официально состоял в браке с Еленой, хотя и женился на ней уже тогда, когда дочь была взрослой. Михаил просто поддерживал дружеские отношения с Велтой.



