Аборты, бурные романы, рак: Салтыкова откровенно рассказала о своем непростом прошлом

24 февраля гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ стала 51-летняя Ирина Салтыкова. Певица рассказала, как пережила развод с Виктором Салтыковым, двух абортах, которые сделала из-за него, и об онкологическом заболевании.

В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой в очередном выпуске «Секрета на миллион» Ирина Салтыкова вспомнила неудачный брак с Виктором Салтыковым.

По словам певицы, супруг неоднократно поднимал на нее руку, а также изменял. Исполнительница сообщила, что сделала не один аборт от него.

По ее признанию, она могла бы быть мамой трижды. Ирина рассказала, что чувствовала себя ужасно после прерывания беременности. Салтыкова заявила, что никому не может до сих пор простить этого, в том числе и себе.

Певица призналась, что очень хотела еще детей. Однако забеременеть у нее не получилось. Тем не менее исполнительница сказала, что не жалеет о том, что встретила на своем жизненном пути с Виктором, ведь он подарил ей дочь Алису, которой она невероятно гордится.

После развода у Ирины Салтыковой на ранней стадии диагностировали рак. Это случилось в Америке, где артистка случайно пришла ко врачу.

Ирина рассказала, что ей сделали операцию в Москве, ей даже не пришлось проходить ни лучевой, ни химиотерапии.

В передаче звезда рассказала и о своей личной жизни.

По ее признанию, помимо брака с Виктором Салтыковым, у нее было лишь два серьезных романа, которые длились по шесть лет.

Сейчас Ирина счастлива в новых отношениях. «Знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни», — поделилась артистка.