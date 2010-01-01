СМИ: Актрису Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы

Итальянскую актрису Франческу Роману Ривелли, известную как Орнелла Мути, приговорили к 8 месяцам тюрьмы и к штрафу в 600 евро, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Messagero Veneto.

Ее обвинили в мошенничестве. Так, в 2010 году она не явилась на спектакль, в котором должна была сыграть главную роль. Чтобы не платить неустойку, Орнелла Мути предоставила руководителям театра ложную медицинскую справку.

Но

однако выяснилось, что актриса не была больна. В это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, когда тот занимал пост премьер-министра.

Как сообщает Messagero Veneto, итальянский суд разрешил Орнеле Мути не отбывать тюремный срок и выплачивать штраф, а заплатить театру неустойку в размере 30 тысяч евро.