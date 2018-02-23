Виктория Бекхэм сломала ногу и показала себя на костылях

На днях 43-летняя Виктория Бекхэм с мужем и тремя детьми уехала кататься на лыжах. Отдых завершился для дизайнера не очень удачно — она получила серьезную травму.

24 февраля Виктория Бекхэм опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой изображена с костылями. Как оказалось, дизайнер неудачно упала, когда каталась на горных лыжах.

«Спасибо всем, кто мне написал! Это всего лишь компрессионный перелом! Мне просто нужен небольшой отдых!» — так Виктория прокомментировала свой снимок.

О том, что с ней приключился несчастный случай, стало известно, когда кто-то из поклонников заснял ее на улицах Лондона на камеру мобильного телефона на костылях, а потом выложил кадры в Сеть.

Уже после этого Виктория решила лично прокомментировать случившееся. Фанаты написали многодетной маме слова поддержки и пожелали ей скорейшего выздоровления.





