Первая суперзвезда Болливуда умерла в возрасте 54 лет

26 февраля из Дубая пришли печальные новости — скончалась известная индийская актриса Шридеви Капур. Именно ее называли главной знаменитостью Болливуда.

Айшвария Рай, Приянка Чопра, Фрида Пинто — имена индийских актрис современности у всех на слуху. Однако, как утверждают истинные поклонники Болливуда, ни одна из них не может сравниться со Шридеви Капур.

В киноиндустрии Капур называют «первой индийской суперзвездой»: сниматься Шридеви начала еще в конце 1960-х, когда ей было всего 4 года.

В этом году знаменитость должна была отметить 55-летний юбилей, но не дожила до него полгода. Причиной смерти актрисы, по сообщениям западных СМИ, стал сердечный приступ, произошедший накануне свадьбы племянника звезды.

Шридеви Капур была очень популярна в Советском Союзе. Жительницы СССР обсуждали не только эффектную внешность болливудской звезды, но и ее головокружительный роман с коллегой по актерскому цеху — «Танцором диско» Митхуном Чакраборти.

Их совместная жизнь продлилась всего три года, а последовавший разрыв стал для влюбленной девушки большим ударом.

На шесть лет она решила приостановить карьеру. Позже Шридеви вышла замуж за продюсера Бони Капура, от которого родила двух дочерей.

За свою творческую карьеру Шридеви получила 18 премий за лучшее исполнение женской роли. И высшую государственную награду Индии — орден Падма Шри.







