Страсти накаляются: Юрий Лоза сравнил Григория Лепса с бомжом

64-летний Юрий Лоза часто высказывает свое мнение относительно творчества и поступков представителей шоу-бизнеса. На днях музыкант жестко раскритиковал 55-летнего Григория Лепса.

У Григория Лепса давным-давно есть своя аудитория, исполнитель много выступает, а его концерты проходят с аншлагами.

Недавно певец решил отойти от привычного ему стиля. Артист перепел хит фанк-рок-группы «Мел» — «Здравствуйте, *** рожи» про офисных работников, в котором содержится нецензурная лексика.

На днях Юрий Лоза, который регулярно комментирует творчество российских исполнителей, рассказал «Экспресс-газете», что думает об эксперименте коллеги. Лоза пришел к выводу, что Лепсу не стоило выпускать этот трек.

«Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет.

Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем. Послушайте рассказ Жванецкого «Подрывник».

Там, по сути, нет мата — одни намеки. Вот это величайшее искусство. А когда артист матерится, он уподобляется тому самому помоечному бомжу», — заявил Юрий.

Интернет-пользователи разделились во мнениях относительно композиции Григория. Одни были неприятно удивлены таким треком своего кумира, другие посчитали, что песня будет иметь успех в народе.

К слову, музыкальный критик Сергей Соседов не нашел в эксперименте Лепса ничего плохого, отметив, что артистам важно меняться и отходить от привычного жанра.



