«Вы украли ребенка, чтобы сдать его на органы»: сестра обвинила Данилко в преступлении

На днях 44-летний Андрей Данилко впервые за долгое время дал интервью. Одному из украинских телеканалов артист откровенно рассказал о том, почему не общается с родственниками.

Несмотря на свой возраст, Андрей Данилко (которого мы знаем как Верку Сердючку, — прим. ред.) до сих пор не обзавелся семьей.

В новом интервью телеканалу «112 Украина» знаменитый

артист объяснил, что хотел бы стать отцом, но пока не встретил девушку, которая будет соответствовать всем его требованиям.

«Это очень большая ответственность. Я не люблю нянчиться. Я думаю об этом. Это не происходит просто так. Это должно совпасть. Это же не телевизор приобрести, или мне это не дано», — рассуждает Андрей.

Данилко также признался, что у него напряженные отношения с родственниками. Артист вспомнил конфликт, из-за которого перестал общаться со своей сестрой Галиной.

«У нее в какой-то момент, при том, что у нас всегда были хорошие отношения, произошел какой-то заскок.

У моего племянника Вани, чувствую, какая-то проблема со здоровьем. И поскольку Галя в общении с людьми не уравновешена, сразу начинается скандал, я его взял и положил в больницу на обследование.

Но ей не сказал, в какой больнице, чтобы она не навредила Ване.

Я на телефоне, там врачи, и вот я на студии. Звонок, милиция приезжает за мной на студию. Они меня узнали, говорят:

«Андрей, нам поступило заявление от вашей сестры, что вы украли ребенка, чтобы сдать его на органы»», — рассказал Данилко.

По словам Андрея, сейчас его племянник уже вырос и живет в Полтаве.





