Владимир Винокур рассказал о страшной аварии, в которой чуть не погиб

3 марта 69-летний Владимир Винокур стал гостем нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артист поведал об отношения с женой Тамарой и единственной дочерью Анастасией, а также вспомнил о трагических событиях в своей жизни.

В преддверии своего юбилея Владимир Винокур принял участие в программе «Секрет на миллион». В беседе с Лерой Кудрявцевой юморист подвел некие промежуточные итоги.

Артист вспомнил, как добивался расположения своей жены, экс-балерины Тамары Перваковой. По словам Винокура, в молодости он был очень любвеобильным и активно оказывал пассии знаки внимания.

Однако интеллигентная Тамара поначалу не принимала эти ухаживания. В какой-то момент она даже предложила Владимиру Натановичу заключить фиктивный брак, чтобы он смог продвинуться по карьерной лестнице. «

Я говорю: «А зачем фиктивный? Тамара, ты не думай, что я всю жизнь буду стажером. Я буду известным, популярным и богатым, и этот брак — только настоящий»»,—

рассказал артист.

Винокур также поведал, что первый поцелуй с женой у них произошел только после того, как они зарегистрировали отношения в ЗАГСе. В ходе программы юморист также рассказал о почти полувековой дружбе со Львом Лещенко.

Владимир Винокур вспомнил и о трагических событиях. Он поведал о том, как тяжело переживал потерю близких — отца Натана Львовича и старшего брата Бориса. У Бориса Натановича была тяжелая форма сахарного диабета, но врачи узнали об этом слишком поздно.

Винокур всеми способами пытался продлить жизнь брату, но, увы, медикам не удалось его спасти из-за осложнений после многочисленных операций.

Владимир Винокур поведал и о страшной аварии, в которую попал в 1992 году. Инцидент произошел в Германии, когда артист возвращался с одного из концертов. «Меня разорвало как цыпленка табака», — вспомнил Владимир Натанович.

Юмориста чудом спасли.

Врачи даже планировали ампутировать ему правую ногу. К счастью, Винокуру помог его давний приятель Иосиф Кобзон — певец договорился с российскими военными врачами, которые сделали сложную операцию.

В больнице артисту пришлось провести больше трех месяцев.

Помимо этого, Владимир Винокур рассказал об отношениях с дочерью. Артист всячески помогает наследнице и души не чает в маленьком внуке Федоре.





