Ольга Бузова отказывается отменять гастроли, несмотря на мучительные боли

Не так давно 32-летняя Ольга Бузова получила серьезную травму во время одного из концертов. Чтобы не отменять остальные выступления и спектакли, певице пришлось прибегнуть к помощи врачей.

Выступление во Владивостоке обернулось для Ольги Бузовой тяжелой травмой. По сообщениям СМИ, певица повредила крестообразную связку и рог мениска. Врачи посоветовали артистке отменить ближайшие концерты и срочно начать лечение.

Доктора настоятельно рекомендовали Ольге отлежаться, но она не стала прислушиваться к мнению специалистов и 8 марта отыграла несколько спектаклей, несмотря на страшную боль в ноге.

В инстаграм-историях Бузова показала, что ей пришлось вытерпеть ради концерта. В коротком видеоролике специалист делает Ольге несколько болезненных уколов, а она не может сдержать слезы.

FOTO: Instagram

Судя по всему, лекарство все же помогло артистке. Вечером она смогла выступить на одной из московских концертных площадок. Сегодня Бузова уже отправилась в Оренбург.

Поклонники переживают за состояние травмированной певицы и просят ее внимательнее относиться к своему здоровью. В комментариях фанаты советуют Ольге все же взять небольшой перерыв между гастролями и начать соблюдать постельный режим.





