Михаила Ефремова обвинили в неадекватном поведении на сцене

54-летний актер Михаил Ефремов оказался в центре скандала. Во время спектакля «Не становись чужим» в самарском театре оперы и балета артист удивил публику неадекватным поведением.

Громкая премьера в Самаре обернулась для Михаила Ефремова не менее громким скандалом. По сообщениям присутствующих в зале, актер находился в нетрезвом состоянии, путал текст и говорил тихо, а когда зрители попросили его говорить громче, то он ответил им нецензурно.

Первой о произошедшем публично заявила местная актриса Алла Коровкина, купившая билет на премьеру. На своей странице в Фейсбуке она кратко описала произошедшую ситуацию.

«Сходила 7 марта на спектакль театра «Современник», гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось ждали артиста Ефремова.

Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару».

По словам присутствующих, после первого антракта в зал не вернулась треть зрителей, а во время второго действия ушла еще половина.

«Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели»», — написала в своем Инстаграме одна из зрительниц.

Сам Михаил Олегович в интервью «Московскому комсомольцу» прокомментировал произошедшее следующим образом: