Первый муж Маши Малиновской не хотел дочь и вынудил ее сделать аборт

Выпуск «Секрета на миллион» с Машей Малиновской ведущая программы Лера Кудрявцева назвала одним из самых эмоциональных. Гостья эфира рассказала о своих непростых отношениях с родителями и призналась, на что шла ради некогда любимых мужчин.

10 марта в эфир вышел очередной выпуск программы «Секрет на миллион», героиней которого стала Маша Малиновская. Некогда известная телеведущая переживает сейчас весьма сложный период в жизни.

По словам 37-летней звезды, она находится не в самой лучшей форме и набрала более 12 килограммов.

Маша с трудом обеспечивает сына и маму, которая переехала к ней из Смоленска в Москву, и мечтает встретить достойного мужчину.

Предыдущий возлюбленный, от которого знаменитость родила сына Мирона, не общается не только с ней, но и с собственным ребенком.

«Он велел передать сыну, что его папа — космонавт. Поэтому, когда меня начали спрашивать о том, кто же отец ребенка, я с гордостью заявляла, что он первый чеченский космонавт», —

пошутила Маша.

Также зашла речь и о мужчинах, с которыми телеведущая состояла в официальных браках. Второй, ныне отбывающий наказание в местах не столь отдаленных, сделал для нее больше остальных.

Малиновская до сих пор вспоминает о нем с теплотой в голосе. А вот первый супруг показал себя с худшей стороны.

Узнав, что Маша беременна, мужчина поставил ей условие: если родится мальчик, он готов принять ребенка и помогать ему материально.

Но если на свет появится девочка, он не хочет иметь с ней ничего общего. Малиновская была вынуждена сделать аборт и сразу после случившегося подала на развод.

Кроме этого, знаменитая блондинка поведала о непростых отношениях с родителями. Это сегодня она живет с мамой и прекрасно общается с папой. А были времена, когда воспитанием будущей звезды занимались лишь ее бабушка с дедушкой.

В студии программы Малиновская встретилась с дочерью своего отца от второго брака — 17-летняя девушка впервые лично пообщалась со знаменитой родственницей.



