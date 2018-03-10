Светлана Лобода подтвердила, что ждет ребенка

Последние несколько дней в Сети муссировались слухи о том, что 35-летняя Светлана Лобода беременна. Звезда эту информацию не подтверждала, но и не опровергала, что только усиливало всеобщий ажиотаж. Теперь артистка сделала официальное заявление.

10 марта в столице прошла церемония вручения музыкальной премии BraVo. В этот вечер чествовали лучших из лучших в отечественном шоу-бизнесе. Среди победительниц оказалась и Светлана Лобода, получившая сразу две награды в номинациях «Певица года» и «Альбом года».

Появление артистки на сцене стало самым обсуждаемым событием церемонии. За наградой, которую ей вручал итальянский певец Эрос Рамазотти, Светлана Лобода вышла в прозрачном платье, надетом на бежевое боди.

Столь эффектный наряд был выбран не случайно — с его помощью звезда официально подтвердила, что в скором времени действительно станет мамой во второй раз.

Слухи о беременности певицы в российских СМИ обсуждали последние несколько дней. Пикантности им добавлял и тот факт, что отцом ребенка, предположительно, является Тилль Линдеманн, участник группы Rammstein.

«Я ухожу в небольшой отпуск. Чтобы записать новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и ваше признание», — сообщила артистка.

В декрете певица засиживаться не намерена, в строй она пообещала вернуться уже в июне этого года.