Брэд Питт отказался от секса на год

Пока Брэду Питту, брошенному Анджелиной Джоли после 12 лет отношений, приписывают роман то с одной голливудской красоткой, то с другой, сам 54-летний актер решил круто изменить свою жизнь.

Анджелина Джоли расцвела после развода и кружит головы известным голливудским ловеласам, а вот ее бывший муж решил повременить с какими-либо романтическими отношениями.

По слухам, появившимся на днях в западной прессе, Брэд Питт отказался от секса. Не навсегда, а пока что на год.

54-летний Брэд сфокусировался на медитации, физических упражнениях и лепке.

«Он приходит в форму, ест здоровую пищу и отказался от выпивки», — цитируют СМИ слова анонимного источника, рассказавшего об изменениях в жизни одного из самых желанных голливудских актеров.

По словам инсайдеров, Питт, практически всю жизнь состоявший в отношениях, сейчас делает то, чего раньше не мог себе позволить.





