ВИДЕО: Ефремов во время спектакля обматерил зрителей со сцены

В Сети появилось видео, на котором запечатлена скандальная ситуация, произошедшая в Самаре с участием актера российского театра «Современник» Михаила Ефремова. В кадре видно, как артист вступает в спор со зрителями и матерится прямо со сцены.
«Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию», — произносит Ефремов, раздосадованный поведением одного из зрителей актер.
Когда он вернулся к работе, то сказал, что забыл текст.
Как сообщалось ранее, на днях
жители Самары пожаловались в соцсетях на то, что в ходе спектакля «Не становись чужим» Михаил Ефремов матерился со сцены. При этом подчеркивается, что артист был пьян и опоздал к началу спектакля.