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ВИДЕО: Ефремов во время спектакля обматерил зрителей со сцены

TOPnews
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Фото: Кадр из видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлена скандальная ситуация, произошедшая в Самаре с участием актера российского театра «Современник» Михаила Ефремова. В кадре видно, как артист вступает в спор со зрителями и матерится прямо со сцены.

«Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию», — произносит Ефремов, раздосадованный поведением одного из зрителей актер.

Когда он вернулся к работе, то сказал, что забыл текст.

Как сообщалось ранее, на днях

жители Самары пожаловались в соцсетях на то, что в ходе спектакля «Не становись чужим» Михаил Ефремов матерился со сцены. При этом подчеркивается, что артист был пьян и опоздал к началу спектакля.

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