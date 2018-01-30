Стеша Маликова раскрыла необычные факты о рождении младшего брата

Дмитрий Маликов с супругой Еленой совсем недавно стали молодыми родителями. 24 января 2018 года в семье музыканта родился сын. Звездные родители долго скрывали от своей взрослой дочери скорое прибавление в семье, так как опасались ее реакции. На днях Стефания Маликова рассказала, как отреагировала на важное событие.

Российский музыкант и его супруга предпочитали никому не рассказывать о скором рождении сына. Даже их общая дочь Стефания узнала о радостном событии только за пять дней до появления ребенка на свет. Об этом она сама рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!».

«Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена.

Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась.

Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий», - поделилась Стеша.

Певец признался, что Стефания волновалась перед встречей с младшим братом. Девушка устроила семье сюрприз, украсив дом голубыми воздушными шарами. Сейчас дочка Маликова принимает участие в воспитании малыша. По словам артиста, его восхищает поведение дочки и ее реакция на счастливое известие.

Несмотря на то, что сын звездной четы появился на свет больше месяца назад, они еще не выбрали для него имя. По словам Дмитрия Маликова, они ждут озарения, подсказки свыше.

«Имя должно прийти само, и при этом соответствовать характеру ребенка, его внешности. Честно сказать, мы уже практически определились, но не уверены до конца», - заявил музыкант.